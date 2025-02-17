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Фрэнсис Нганну назвал предпочтительного соперника для следующего боя в ММА. Это россиянин

Фрэнсис Нганну назвал предпочтительного соперника для следующего боя в ММА. Это россиянин
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец лиги PFL камерунец Фрэнсис Нганну сообщил, что в следующем поединке по правилам ММА хотел бы встретиться с экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым.

«Что насчёт моего следующего боя в ММА? Я бы хотел бросить вызов какому-нибудь сопернику и сразиться с ним, например, с Вадимом Немковым. Думаю, что ещё всё зависит от времени. Да, в PFL бывают интересные вызовы, и я готов к любому из них», — приводит слова Нганну портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

Вадиму Немкову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. В последнем поединке, который проходил 25 января, он победил американца Тимоти Джонсона.

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