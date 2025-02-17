В команде украинца Беринчика объяснили его поражение от Кейшона Дэвиса

Станислав Григорук, тренер бывшего чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дениса Беринчика, прокомментировал поражение украинца в поединке с американцем Кейшоном Дэвисом.

«У Дениса была травма — разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком.

Травма не дала ему сделать всё, на что он способен в ринге. Думаю, это ещё и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге», — цитирует Григорука издание LB.ua.