Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде украинца Беринчика объяснили его поражение от Кейшона Дэвиса

В команде украинца Беринчика объяснили его поражение от Кейшона Дэвиса
Комментарии

Станислав Григорук, тренер бывшего чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дениса Беринчика, прокомментировал поражение украинца в поединке с американцем Кейшоном Дэвисом.

«У Дениса была травма — разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком.

Травма не дала ему сделать всё, на что он способен в ринге. Думаю, это ещё и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге», — цитирует Григорука издание LB.ua.

Материалы по теме
Бриедис объяснил поражение украинца Беринчика в бою с Кейшоном Дэвисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android