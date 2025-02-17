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Мухаммад: предпочту подняться в средний вес, пусть Махачев забирает пояс в полусреднем

Мухаммад: предпочту подняться в средний вес, пусть Махачев забирает пояс в полусреднем
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Чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад заявил о готовности оставить свой титул и подняться в средний вес, чтобы не драться с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Деньги для меня никогда не были самым важным, поэтому не хочу драться с Исламом, они [с командой Хабиба] очень сильно мне помогли. Предпочту подняться в средний дивизион, и пусть Ислам забирает полусредний.

Я никогда не буду драться с Исламом, потому что для нас обоих этот бой – не просто поединок одноклубников. Мы тренировались вместе, и, когда ты потеешь с кем-то, когда вы вместе истекаете кровью, когда пашете таким образом, это просто другие отношения.

Прокладывая свой путь к титулу в полусредней категории, я победил уже пятерых бойцов из топ-10. Ещё два поединка – и я скажу, что хочу стать двойным чемпионом, и поднимусь в средний вес.

Я вешу около 86 кг, так что средний вес для меня не будет проблемой. Тренируюсь с парнями крупнее меня, чувствую их силу. За исключением Чимаева, средний дивизион, наверное, самый лёгкий в UFC. Посмотрите, например, главный бой UFC 312 – и вы скажете: «Бро, Стрикленд и дю Плесси – отстой», — приводит слова Мухаммада портал Bloody Elbow.

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