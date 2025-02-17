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Конор Макгрегор перечислил соперников, с которыми хотел бы провести бой на голых кулаках

Конор Макгрегор перечислил соперников, с которыми хотел бы провести бой на голых кулаках
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Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и в лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор перечислил соперников, с которыми хотел бы провести бой на голых кулаках в промоушене BKFC.

«Если вы считаете, что я здесь [на пресс-конференции BKFC] только выступаю с речами и веду этих людей на бой, но сам не вступлю, то подумайте ещё раз. Я бы хотел стать чемпионом BKFC. Это будет важным титулом в моей карьере. Никто из представителей бокса или ММА не может сказать ничего плохого о чемпионе BKFC. Так что я пришёл сюда для завоевания этого титула.

Есть много соперников, бои с которыми на голых кулаках мне интересны. Это Майк Перри, Джереми Стивенс и реванш с Эдди Альваресом. Я открыт к противостояниям», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.

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