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Мераб Двалишвили заявил о готовности отказаться от титула UFC в пользу брата Илии Топурии

Мераб Двалишвили заявил о готовности отказаться от титула UFC в пользу брата Илии Топурии
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили подтвердил, что откажется от своего титула, если Александр Топурия, являющийся братом обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии, станет претендентом на пояс.

«На мой взгляд, Александр станет чемпионом UFC. До сих пор он был неактивен в ММА из-за того, что помогал Илии. Но теперь Александр в UFC и показывает свой уровень. Раньше в Лас-Вегасе не было других грузин, однако сейчас в зале Sundicate MMA нас несколько человек. Несмотря на то что мы не проводим спарринги друг с другом, нам удаётся вершить великие дела.

У Александра свой путь в единоборствах. Я уже говорил и повторюсь — если этот парень станет претендентом, то я откажусь от титула. А затем либо поднимусь в весе, либо спущусь в наилегчайший вес, либо стану проводить супербои. Мы решим это полюбовно», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.

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