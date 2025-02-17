Российско-турецкий боец One FC: превосхожу Малыхина в борьбе. В бою с ним я одержу верх

34-летний российско-турецкий боец, выступающий в полутяжёлом весе One Championship, Шамиль Эрдоган высказался в адрес чемпиона One Chamionship в среднем и полутяжёлом весе россиянина Анатолия Малыхина.

— Видите ли вы какие-то слабые места в его игре, которые могли бы использовать в бою против него?

— У Малыхина очень хороший бокс, но он, уделяя много внимания именно этому аспекту, упустил другие моменты своей игры. И я считаю, что я не уступаю ему в стойке, а в борьбе сейчас его превосхожу. Так что думаю, если мы с ним столкнёмся, то победа будет за мной.

— Как, по вашему мнению, сложился бы бой между вами и Малыхиным? Какие стратегии вы бы использовали, чтобы забрать у него пояс?

— Наш бой был бы очень конкурентным, большим вызовом как для него, так и для меня. У него не было соперников, как я, в карьере, так же, как и у меня не было таких оппонентов. Это был бы очень принципиальный и сложный бой. Но я считаю, что я бы вышел из этого боя победителем, так как на моей стороне борьба и в ударке я ему не уступаю. Но повторюсь – это был бы сложный бой для нас обоих, — приводит слова Эрдогана пресс-служба One Championship.

Напомним, Шамиль следующий бой проведёт 20 февраля на турнире ONE 171: Катар. Его соперником станет экс-чемпион One Championship в двух дивизионах Аунг Ла Нсанг.