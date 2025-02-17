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«Скручивало живот, организм чувствовал опасность». Зиятдинов — о спаррингах с Бетербиевым

«Скручивало живот, организм чувствовал опасность». Зиятдинов — о спаррингах с Бетербиевым
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29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов рассказал о спаррингах с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Вспоминая первые спарринги с Бетербиевым — было, конечно, тяжело обмануть человеческий организм, который чувствовал опасность. У меня, бывало, даже скручивало живот от нервного напряжения, хотя я прекрасно себя чувствовал и выполнял поставленные задачи как надо. Физически с Артуром очень непросто работать в ринге, и я не первый, кто это сказал, да и Бивол подтвердил, что он бетонный», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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