«Скручивало живот, организм чувствовал опасность». Зиятдинов — о спаррингах с Бетербиевым

29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов рассказал о спаррингах с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Вспоминая первые спарринги с Бетербиевым — было, конечно, тяжело обмануть человеческий организм, который чувствовал опасность. У меня, бывало, даже скручивало живот от нервного напряжения, хотя я прекрасно себя чувствовал и выполнял поставленные задачи как надо. Физически с Артуром очень непросто работать в ринге, и я не первый, кто это сказал, да и Бивол подтвердил, что он бетонный», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.