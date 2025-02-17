Зиятдинов: сейчас денежные бои делают только арабы, в США бросают в мясорубку

29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов объяснил, в чём заключается разница в организации боёв по боксу между промоутерскими компаниями на Ближнем Востоке и в США.

«Я сейчас ни к чему не готовлюсь, хоть у меня и есть контракты с промоутерами, которые бестолковые (смеётся). У меня есть и американский промоутер, и канадский промоутер, и менеджер, но, как мы знаем, бокс — это бизнес, и здесь всегда необходимо вкладывать средства в развитие своей карьеры. Если смотреть на сегодняшний день глобально на мир профессионального бокса, то серьёзные денежные бои делают только арабы.

Мне поступали предложения проводить сейчас бои и в США, и в других странах, но там тебя сразу же бросают в мясорубку. Никто с боксёрами не считается и не церемонится, и у всех на первом месте стоят деньги. Но, несмотря на это, я продолжаю заниматься своим любимым делом, которое полюбил с самого начала. Однажды меня привёл в зал бокса мой друг, и с той поры я люблю то, чем занимаюсь», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.