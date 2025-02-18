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Зиятдинов рассказал, чем различается тренировочный процесс у Бетербиева и Бивола

Зиятдинов рассказал, чем различается тренировочный процесс у Бетербиева и Бивола
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29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов рассказал, чем различается тренировочный процесс у Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Ну, работа у них совсем разная, потому что у них абсолютно разные стили. Артур от природы больше физически одарённый, и нам известно, какой физической силой обладает Артур. Он в свои 40 лет ещё всем молодым фору готов дать. На него работает огромная команда, и каждый внутри этой команды знает свою работу. У них всё расписано по минутам. Всё строго по графику.

Дмитрий также продолжает развивать свои сильные стороны — это работа ног, скорость, выносливость и так далее. Я работал с ним в 2021 году, и с той поры, конечно, уже прошло четыре года. Но я помню, что Дмитрий буквально немного размялся и приступает к спаррингам, а Артур же, наоборот, варьирует этот процесс, он может сначала провести хорошую разминку, затем провести один короткий спарринг, продолжить какие-то упражнения со снарядами, а затем снова провести ещё один длинный спарринг или наоборот. Поэтому ещё раз отмечу, что они по всем параметрам разные бойцы», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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