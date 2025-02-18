Спарринг-партнёр Бетербиева: когда ты с Артуром в ринге, нужно выживать как угодно

29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов рассказал о спаррингах с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Спарринги с Бетербиевым — это непросто. Представьте, что вы в большой закрытой комнате и с вами внутри находится огромный разъярённый носорог. И вам нужно выживать как угодно. Это очень непросто, и там не бывает никаких поблажек. Я со временем привык, конечно, к нему и его работе в ринге. Моя задача — не пропустить удар, почувствовать его, потолкаться, и я с этим справляюсь, вовсе не пытаясь ему что-либо доказать в ринге», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.