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Сергей Павлович: Джон Джонс — ушедшая легенда. Том Аспиналл победит его

Сергей Павлович: Джон Джонс — ушедшая легенда. Том Аспиналл победит его
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович считает, что представитель Англии Том Аспиналл победит американца Джона Джонса.

«Бой мечты? Главное – это пояс. Джон Джонс, думаю, это больше ушедшая легенда. Сейчас больше голодных молодых ребят, которые смогут дать ему бой. Мы не умаляем его заслуги, он опасный боец. Но тот же Том Аспиналл выиграет у него», — сказал Павлович в интервью «Весь спорт».

Напомним, в последнем поединке Павлович разделил октагон с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского атлета единогласным решением судей.

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