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Зиятдинов: руки Бивола — верёвки, на конце которых привязаны камни

Зиятдинов: руки Бивола — верёвки, на конце которых привязаны камни
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29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов высказался в адрес бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO соотечественника Дмитрия Бивола.

«Ударить или нокаутировать может любой, нужно просто попасть. Дима чётко выполняет свою работу, красиво боксирует, и мой первый тренер всегда учил, что лучше нанести один удар и ни одного не пропустить, чем попасть восемь и пропустить пять. Дима именно такого стиля боксёр: у него крепкое тело, которое расслаблено во время боя, и кажется, что он просто набрасывает удары вполсилы, но нет — эти удары чувствуются. Его руки — это верёвки, на конце которых привязаны камни», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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