Зиятдинов дал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола

29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов дал прогноз на реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Однозначно будет проведена работа в технико-тактических моментах с обеих сторон и мы точно увидим уже другой бой. Оба что-то исправят в себе, что-то добавят: кто-то скорость, кто-то силу. Бой будет плюс-минус тем же, один будет идти вперёд, а второй отрабатывать вторым номером, картина будет примерно той же, но новшества, какие-то финты будут добавлены. Если даже сравнивать мою работу в лагере Артура перед его боем со Смитом и с Биволом, он уже кардинально отличался, и здесь наверняка тоже что-то добавит», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.