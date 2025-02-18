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Зиятдинов дал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола

Зиятдинов дал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола
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29-летний российский профессиональный боксёр Артур Зиятдинов дал прогноз на реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Однозначно будет проведена работа в технико-тактических моментах с обеих сторон и мы точно увидим уже другой бой. Оба что-то исправят в себе, что-то добавят: кто-то скорость, кто-то силу. Бой будет плюс-минус тем же, один будет идти вперёд, а второй отрабатывать вторым номером, картина будет примерно той же, но новшества, какие-то финты будут добавлены. Если даже сравнивать мою работу в лагере Артура перед его боем со Смитом и с Биволом, он уже кардинально отличался, и здесь наверняка тоже что-то добавит», — сказал Зиятдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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