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Дмитрий Бивол объяснил, почему он не обменялся с Артуром Бетербиевым рукопожатием

Дмитрий Бивол объяснил, почему он не обменялся с Артуром Бетербиевым рукопожатием
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему он не обменялся с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым рукопожатием после окончания совместного интервью.

«[Мы не пожали руки], потому что у Артура такой характер. Он не пожимает руки противникам. Я обмениваюсь рукопожатиями со своими оппонентами. Мы просто разные. Все разные, и это нормально», — приводит слова Бивола портал DAZN.

Реванш между Дмитрием и Артуром состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет главным событием боксёрского турнира.

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