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Дмитрий Бивол поделился мнением о потенциальном поединке между Канело и Кроуфордом

Дмитрий Бивол поделился мнением о потенциальном поединке между Канело и Кроуфордом
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о потенциальном поединке между популярными боксёрами — Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Я считаю, что это будет замечательный бой. У них совершенно разные стили, и они оба являются лучшими в своих весовых категориях. Это будет интересный поединок. Я уверен, что именно Канело станет оказывать давление на Кроуфорда. Однако Теренс постарается держать дистанцию и постоянно менять позы.

Кроуфорд — крупный парень, но не знаю, сможет ли он набрать вес. Для этого ему нужно привыкнуть к такому весу и работать с более крупными соперниками. Возможно, у него это получится», — приводит слова Бивола портал talkSPORT.

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