Дмитрий Бивол: могу победить Бетербиева в реванше

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол поделился настроем перед реваншем с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Надеюсь, что смогу выступить лучше в реванше, и верю, что могу победить Артура. Стать абсолютным чемпионом означало бы, что я хорошо выступил. Это последний уровень в этом дивизионе и доказательство для меня самого [что я лучший]. Рад, что у меня есть этот шанс», — приводит слова Бивола портал DAZN.

Реванш между Дмитрием и Артуром состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет главным событием боксёрского турнира.