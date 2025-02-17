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Дмитрий Бивол: могу победить Бетербиева в реванше

Дмитрий Бивол: могу победить Бетербиева в реванше
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол поделился настроем перед реваншем с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Надеюсь, что смогу выступить лучше в реванше, и верю, что могу победить Артура. Стать абсолютным чемпионом означало бы, что я хорошо выступил. Это последний уровень в этом дивизионе и доказательство для меня самого [что я лучший]. Рад, что у меня есть этот шанс», — приводит слова Бивола портал DAZN.

Реванш между Дмитрием и Артуром состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой будет главным событием боксёрского турнира.

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