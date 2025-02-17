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Фрэнсис Нганну объяснил, что мешает организации его поединка с Джоном Джонсом

Фрэнсис Нганну объяснил, что мешает организации его поединка с Джоном Джонсом
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец лиги PFL камерунец Фрэнсис Нганну утверждает, что президент UFC Дана Уайт мешает организации боя с чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

«Если удастся договориться с Даной, то бой с Джоном произойдёт. Но Уайт — серьёзная проблема [которая мешает организации поединка]. Лично мне всё равно. Чувствую себя хорошо и выполняю свою работу в удобном мне темпе. То, что этот бой не состоялся, не влияет на меня, сплю спокойно.

Я могу завершить карьеру, и не подравшись с Джоном Джонсом. Начал добиваться боя с ним ещё в 2020 году. Мне хотелось сразиться с ним, но руководство лишь кормило обещаниями. А тогда, когда принял решение об уходе, матчмейкеры сказали: «Хорошо, вот контракт боя с Джоном Джонсом». Однако у меня сложилось впечатление, что это было просто приманкой. Они очень хитры. Да, поединок с ним был бы великолепным и фантастическим. Я всегда мечтал о таком бое, но со временем мои надежды и ожидания угасли», — приводит слова Нганну портал MMA Fighting.

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