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Алекс Перейра обозначил позицию по поединку с Джоном Джонсом

Алекс Перейра обозначил позицию по поединку с Джоном Джонсом
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом.

«С моей стороны есть интерес к этому поединку, у этого боя есть большой потенциал, даже Джон Джонс выразил желание провести поединок со мной. Мы хотим это сделать. Теперь дело за матчмейкерами, они должны сделать это», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 5 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) на турнире UFC 307, Алекс победил техническим нокаутом американца Халила Раунтри.

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