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Алекс Перейра ответил, изменил ли он что-то в своей подготовке к бою с Анкалаевым

Алекс Перейра ответил, изменил ли он что-то в своей подготовке к бою с Анкалаевым
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил, изменил ли он что-то в своём тренировочном лагере, готовясь к бою с топовым российским бойцом UFC Магомедом Анкалаевым.

«Честно говоря, я готовлюсь так, как и к любому другому сопернику. Думаю, что единственное, на чём делаю акцент, это то, что Магомед дерётся в левосторонней стойке. Но это ничего не меняет», — приводит слова Перейры аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Алексом и Магомедом состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием ивента.

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