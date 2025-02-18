Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол показал невероятную реакцию рук.

Напомним, следующий бой Бивол проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев. Для спортсменов это будет реванш.

Дмитрию 34 года. В качестве профессионального боксёра он начал выступать с 2014 года. В своём рекорде Бивол имеет 23 победы, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. Дмитрий является заслуженным мастером спорта России по боксу. Дерётся в левосторонней стойке.