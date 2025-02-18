Дмитрий Бивол объяснил, почему неудачно выступил в первом бою с Артуром Бетербиевым
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему неудачно выступил в первом бою с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победу одержал уроженец Хасавюрта решением большинства судей.
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
«Мне не понравилось [как я выступил в первом бою]. В моей голове были какие-то сомнения. Несомненно, я хотел победить. У меня была возможность победить в том поединке», — приводит слова Бивола портал Sports Illustrated.
Реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля также в Эр-Рияде.
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