Дмитрий Бивол объяснил, почему неудачно выступил в первом бою с Артуром Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему неудачно выступил в первом бою с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победу одержал уроженец Хасавюрта решением большинства судей.

«Мне не понравилось [как я выступил в первом бою]. В моей голове были какие-то сомнения. Несомненно, я хотел победить. У меня была возможность победить в том поединке», — приводит слова Бивола портал Sports Illustrated.

Реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля также в Эр-Рияде.