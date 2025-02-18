Артур Бетербиев: не нравится ярлык монстра, и бить людей не люблю

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе непобеждённый россиянин Артур Бетербиев заявил, что ему не нравится репутация жёсткого боксёра-нокаутёра.

«Мне не нравится ярлык монстра. И бить людей не люблю. Но я боксёр, мне нравится моя работа. Тренер всегда говорит, чтобы я сильнее бил соперника. Стараюсь, однако это не моя вина, а тренера», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале Daily Mail Sport.

Напомним, следующий поединок Артур проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником будет бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO соотечественник Дмитрий Бивол.