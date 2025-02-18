Александр Гвоздик назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Шансы примерно 55 на 45. Я считаю Бивола небольшим фаворитом. Но всё будет зависеть от Артура. От его состояния», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.