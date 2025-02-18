Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Гвоздик назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол

Александр Гвоздик назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Шансы примерно 55 на 45. Я считаю Бивола небольшим фаворитом. Но всё будет зависеть от Артура. От его состояния», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Бетербиев ответил, почему не смог нокаутировать Бивола

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android