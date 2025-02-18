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Алекс Волкановски начал подготовку к следующему бою в UFC

Алекс Волкановски начал подготовку к следующему бою в UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сообщил, что начал подготовку к следующему поединку.

«Надеюсь, скоро будет анонс боя. Тренировочный лагерь уже стартовал. Мы начали подготовку», – сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Алексу Волкановски 36 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом организации, победив единогласным решением американца Макса Холлоуэя, после чего провёл пять защит титула.

В своём последнем бою на UFC 298 в феврале 2024 года Волкановски проиграл нокаутом грузину Илии Топурии.

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