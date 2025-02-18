Григорий Дрозд рассказал о ходе переговоров Вахитова с UFC

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд сообщил, что известный российский кикбоксёр Артём Вахитов пока не подписал контракт с бойцовским промоушеном UFC.

«После победы в кондендере Вахитову поступило несколько предложений. Очень большие контракты. И от PFL, и от Glory. Обдумывали. Российские кикбоксёры официально возвращаются в Glory в этом году. Как я понял, в UFC Артёму предложили не очень хорошие условия. Пока контракт Вахитов не подписал, всё ещё идут переговоры. Поэтому не могу сказать, когда он выйдет в UFC, но у него сейчас активная фаза в части переговоров», – приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в октябре 2024 года Вахитов выиграл поединок в Претендентской серии Даны Уайта, получив возможность присоединиться к престижнейшей MMA-организации мира.