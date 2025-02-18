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«Финальный шаг». Бивол сказал, что для него будет значить победа в реванше с Бетербиевым

«Финальный шаг». Бивол сказал, что для него будет значить победа в реванше с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о значимости победы в предстоящем реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Победа будет означать, что я всё делал хорошо в своей карьере. Что-то вроде финального шага в этой весовой категории. И определённое доказательство для меня», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Ранее Бивол оценил своё выступление в поединке с Бетербиевым по 10-балльной шкале.

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Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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