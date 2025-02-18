Бетербиев — о первом бое с Биволом: ещё парочка раундов, и стало бы интересно

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о первом поединке с соотечественником Дмитрием Биволом, состоявшемся в октябре.

«Мог бы я победить нокаутом, если бы поединок был 15-раундовым? Нет добавленных трёх раундов (смеётся). Но если бы была ещё парочка раундов, стало бы интересно», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.

Артур Бетербиев показал силовую тренировку перед реваншем с Дмитрием Биволом 22 февраля