Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев — о первом бое с Биволом: ещё парочка раундов, и стало бы интересно

Бетербиев — о первом бое с Биволом: ещё парочка раундов, и стало бы интересно
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о первом поединке с соотечественником Дмитрием Биволом, состоявшемся в октябре.

«Мог бы я победить нокаутом, если бы поединок был 15-раундовым? Нет добавленных трёх раундов (смеётся). Но если бы была ещё парочка раундов, стало бы интересно», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Материалы по теме
Бетербиев ответил, почему не смог нокаутировать Бивола

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE

Артур Бетербиев показал силовую тренировку перед реваншем с Дмитрием Биволом 22 февраля

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android