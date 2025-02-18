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Гаджиев ответил на слова Топурии о том, что дагестанцы проигрывают в близких боях

Гаджиев ответил на слова Топурии о том, что дагестанцы проигрывают в близких боях
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев отреагировал на слова чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии, заявившего, что дагестанские бойцы «ломаются» в конкурентных боях.

«Конкретно в поединке Мераба и брата Хабиба действительно первую половину боя выиграл Умар, а второю половину выиграл Мераб. Илия Топурия может теперь это использовать как аргумент, это его право.

В целом мне кажется, что функциональная готовность не самая сильная сторона у южных бойцов. Может, это связано с генетикой, может, это связано с ленью. Хотя, говорят, в горах бегать полезно», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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