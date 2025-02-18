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Артур Бетербиев объяснил, почему тренируется один и без музыки

Артур Бетербиев объяснил, почему тренируется один и без музыки
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался об особенностях своего тренировочного процесса.

«Почему я тренируюсь без музыки? Моему тренеру не нравится музыка. Он никогда не включает музыку. Вероятно, поэтому. Когда шумно, вы не слышите своего тренера. И это нехорошо. Думаю, мои тренеры хорошо справляются, потому что нет музыки (улыбается).

Почему я тренируюсь один? Нам не нужны люди, которые беспокоят. Нужно быть сосредоточенным на каждой тренировке. Если кто-то придёт в зал и заговорит с тренером или с тобой… Всего одно слово – и ваша голова уходит в сторону», — сказал Бетербиев в интервью Daily Mail Sport.

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