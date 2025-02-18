Отбор на чемпионат мира по муайтай стартовал в Екатеринбурге

С 17 по 22 февраля в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта проходит чемпионат и первенство России по муайтай. По итогам соревнований, в которых участвуют более 500 бойцов, будет определён состав национальной команды на майский чемпионат мира в Турции и первенство мира, которое пройдёт в сентябре в Арабских Эмиратах.

За 30 лет муайтай в России приобрёл большую популярность и привёл наших спортсменов к признанию на международной арене. В Екатеринбурге представлены бойцы из 45 регионов страны, в том числе наиболее титулованные представители данного вида спорта: Константин Шахтарин (Соликамск), Мария Климова (Москва), Гаджи Меджидов (Кизляр), Аслан Зикреев (Кемерово), Овсеп Асланян (Новосибирск).

«Для Екатеринбурга соревнования являются важнейшим событием. Город по праву считается столицей единоборств в нашей стране. Нас ждут представительные соревнования – среди участников чемпионы мира и Европы разных лет. Мы видим, что Россия сейчас активно возвращается на международную спортивную арену. Уверен, что тайбоксёры своими достижениями смогут в очередной раз доказать, что являются неотъемлемой частью мирового спортивного движения», – отметил президент Федерации муайтай России, чемпион мира Дмитрий Путилин.

Также Путилин отметил успехи российской команды на международных стартах и важность работы по популяризации муайтай внутри страны: «На последних пяти чемпионатах мира сборная России завоевала первое общекомандное место. Та же история и с первенствами мира. Мы развиваем муайтай в 78 регионах страны. В рамках проведения чемпионата России мы подготовили большую зрительскую программу. В холле арены функционирует музей, проходит ряд розыгрышей ценных призов. Мы стремимся к тому, чтобы муайтай был не только видом спорта, но ещё и формой воспитания и образом жизни».

Напомним, чемпионат и первенство России по муайтай проходят в Екатеринбурге — одном из двух городов, которые должны были принять Всемирные игры дружбы. Финальные поединки состоятся 22 февраля и завершатся торжественной церемонией награждения.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации муайтай и вице-президент SportAccord Стефан Фокс высоко оценил работу Федерации муайтай России во главе с Дмитрием Путилиным.