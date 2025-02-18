Бивол показал тренировку за четыре дня до реванша с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол опубликовал видео с тренировки за четыре дня до реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«4 дня до боя», — написал Бивол в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Дмитрий Бивол прибыл в Эр-Рияд на реванш с Артуром Бетербиевым