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Камил Гаджиев оценил оппозицию Хабиба Нурмагомедова

Камил Гаджиев оценил оппозицию Хабиба Нурмагомедова
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о карьере бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, а ныне члена Зала славы соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба была очень серьёзная оппозиция… Да, всегда можно говорить: «А встретил бы он вот этого человека, он бы не выиграл, а встретил бы он того…» Когда ты чемпион доминирующий, то любой соперник на фоне тебя нехорош. Почти всегда так бывает. Про Джона Джонса так можно сказать, он так легко, играючи одерживает свои победы, это что, значит, что он никогда не встречал серьёзных соперников?» — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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