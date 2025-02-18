Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев — о приходе в бокс: у меня не было выбора

Бетербиев — о приходе в бокс: у меня не было выбора
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о начале своего спортивного пути.

«Это было очень давно, уже и не помню, больше 30 лет назад. Мои старшие братья занимались боксом тогда. Там, где я родился, не было выбора – либо бокс, либо борьба. Мои братья боксировали, они привели меня в боксёрский зал, и с тех пор я нахожусь в боксёрском зале», — сказал Бетербиев в интервью Daily Mail Sport.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android