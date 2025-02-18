Бетербиев — о приходе в бокс: у меня не было выбора

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о начале своего спортивного пути.

«Это было очень давно, уже и не помню, больше 30 лет назад. Мои старшие братья занимались боксом тогда. Там, где я родился, не было выбора – либо бокс, либо борьба. Мои братья боксировали, они привели меня в боксёрский зал, и с тех пор я нахожусь в боксёрском зале», — сказал Бетербиев в интервью Daily Mail Sport.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера.