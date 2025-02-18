«Не забудь подушку». Александр Емельяненко обратился к Артёму Тарасову перед реваншем

Звёздный российский ветеран MMA Александр Емельяненко обратился к соотечественнику Артёму Тарасову перед их реваншем, который, как ожидается, состоится 29 марта в Беларуси.

«Артёмка Тарасов, 29 марта, Беларусь, версия «Осьминог». Когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять себе подушку. Потому что ты будешь спать, а я буду петь тебе колыбельную песню», — сказал Емельяненко в социальных сетях.

Первый бой между Емельяненко и Тарасовым состоялся в 2021 году на турнире промоушена «Наше дело» и прошёл по правилам бокса в ММА-перчатках. Победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов одержал Емельяненко.