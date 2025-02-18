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Бетербиев ответил, почему не жмёт соперникам руку перед боем

Бетербиев ответил, почему не жмёт соперникам руку перед боем
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему не жмёт соперникам руку перед боем.

«Всё очень просто. К примеру, у нас завтра бой и вы хотите меня побить. Вы хотите ударить меня изо всех сил. Так почему я должен жать руку?» — сказал Бетербиев в интервью DAZN.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. Первый поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша.

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