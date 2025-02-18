Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кудряшов поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола

Кудряшов поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола
Комментарии

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем реванше между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Второй бой не будет сильно отличаться от первого. Оба – классные боксёры. Доминирующей победы не будет. Желаю парням заработать побольше, верю в трилогию. Думаю, что в этом поединке будет равная борьба. Инициатива станет переходить от одного к другому. Когда встречаются высококлассные боксёры, они редко выдают поединки, которые хочется смотреть. Слишком велика цена ошибки, никто не хочет рисковать», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Александр Гвоздик назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол
Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android