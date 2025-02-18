Кудряшов поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем реванше между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Второй бой не будет сильно отличаться от первого. Оба – классные боксёры. Доминирующей победы не будет. Желаю парням заработать побольше, верю в трилогию. Думаю, что в этом поединке будет равная борьба. Инициатива станет переходить от одного к другому. Когда встречаются высококлассные боксёры, они редко выдают поединки, которые хочется смотреть. Слишком велика цена ошибки, никто не хочет рисковать», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.