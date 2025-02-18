Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол — о первом бое с Бетербиевым: большую часть поединка чувствовал, что всё контролирую

Бивол — о первом бое с Бетербиевым: большую часть поединка чувствовал, что всё контролирую
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о своём выступлении в первом поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Да, я чувствовал, что контролирую бой. По правде говоря, я чувствовал себя так большую часть поединка. Даже когда я отступал, то чувствовал, что всё под контролем. У меня не было ощущения, что всё потеряно, что я угодил в неприятности. Однако я не делал то, что нужно, для того, чтобы произвести впечатление на людей и судей», — сказал Бивол в интервью Daily Mail Sport.

Материалы по теме
Бивол сравнил удар Бетербиева и Канело

Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android