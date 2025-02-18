Бивол — о первом бое с Бетербиевым: большую часть поединка чувствовал, что всё контролирую

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о своём выступлении в первом поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Да, я чувствовал, что контролирую бой. По правде говоря, я чувствовал себя так большую часть поединка. Даже когда я отступал, то чувствовал, что всё под контролем. У меня не было ощущения, что всё потеряно, что я угодил в неприятности. Однако я не делал то, что нужно, для того, чтобы произвести впечатление на людей и судей», — сказал Бивол в интервью Daily Mail Sport.

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Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.