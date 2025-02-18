Бетербиев сказал, считает ли поединок с Биволом тяжелейшим в карьере

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев ответил, считает ли первый поединок с соотечественником Дмитрием Биволом тяжелейшим в профессиональной карьере.

«Поединок дошёл до решения, и можно сказать, что он самый тяжёлый. Хотя всё немного иначе. Думаю, что за свою боксёрскую карьеру я встречался с более сильными парнями. Но сказать, что это был самый непростой бой, можно», — сказал Бетербиев в интервью DAZN Boxing.

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Реванш Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Бетербиев показал силовую тренировку перед реваншем с Биволом: