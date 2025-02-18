«Он может стать самым возрастным чемпионом». Кудряшов — о возможном возвращении Кличко

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о возможном возвращении звёздного украинского экс-чемпиона Владимира Кличко в профессиональный бокс.

«Тайсон – икона бокса, не хочется, чтобы на нём зарабатывали блогеры. А Кличко желает стать самым возрастным чемпионом. И, кажется, у него это может получиться», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Владимиру Кличко 48 лет. Украинец завершил карьеру в 2017 году, в своем последнем бою он проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.

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Владимир Кличко вышел на ринг и провёл спарринг: