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Джастин Гэтжи: Махачев является для меня более удобным соперником, чем Хабиб

Джастин Гэтжи: Махачев является для меня более удобным соперником, чем Хабиб
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что хотел бы в будущем провести поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Мне хотелось бы подраться с Махачевым, он чемпион. Верю, что Ислам будет для меня более удобным соперником, чем Хабиб. Даже если бы мне удалось показать хорошее выступление в бою с этим парнем, то я всё равно проиграл бы ему в ту ночь. Хабиб стал самым сложным противником среди всех, с кем мне приходилось сталкиваться», — приводит слова Гэтжи портал BJ Penn.

Следующий бой Джастин проведёт против Дэна Хукера на турнире UFC 313.

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