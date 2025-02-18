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Бивол: не высказываю своих мыслей о политике. У меня есть друзья и в России, и на Украине

Бивол: не высказываю своих мыслей о политике. У меня есть друзья и в России, и на Украине
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол заявил об отказе публично обсуждать мировую политическую обстановку.

«Я не высказываю своих мыслей о политике. У меня есть друзья и в России, и на Украине, и в других соседних странах. Это нелегко. Мы, русские, не можем боксировать [на профессиональном ринге за чемпионские титулы] в России. Украинцы не могут драться на Украине. Только за границей. Так что я могу сказать, что это плохо влияет на бокс», — приводит слова Бивола портал Daily Mail.

Напомним, следующий бой Бивол проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе непобеждённый россиянин Артур Бетербиев. Для спортсменов это будет реванш.

Дмитрию 34 года. В качестве профессионального боксёра он начал выступать с 2014 года. В своём рекорде Бивол имеет 23 победы, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. Дмитрий является заслуженным мастером спорта России по боксу. Дерётся в левосторонней стойке.

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