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Логан Пол: Джервонта, мне плевать, насколько ты хорош. Я бы вырубил тебя к чёрту

Логан Пол: Джервонта, мне плевать, насколько ты хорош. Я бы вырубил тебя к чёрту
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29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол обратился с дерзким посланием к чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе непобеждённому соотечественнику Джервонте Дэвису.

«К сожалению, размер имеет значение. Мне плевать, насколько ты хорош, поскольку размер имеет значение. Я понял это, когда дрался с Флойдом Мейвезером-младшим. Поэтому просто вырубил бы к чёрту Джервонту. Этот парень отличный боец, но послушай меня — оставайся в своей весовой», — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.

Ранее Логан Пол вызвал на бой по боксу Лионеля Месси.

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