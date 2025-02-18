Сергей Павлович встретился с Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде

Появилось видео встречи бывшего претендента на временный титул UFC в тяжёлом весе россиянина Сергея Павловича с экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед турниром UFC Fight Night 250, который состоялся 1 февраля.

Напомним, Сергей в последнем поединке разделил октагон с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского атлета единогласным решением судей. Для Павловича эта победа стала первой с апреля 2023 года. До этого он шёл на серии из двух поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова.