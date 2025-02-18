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Алекс Перейра уверен, что UFC организует ему бой по боксу с Александром Усиком

Алекс Перейра уверен, что UFC организует ему бой по боксу с Александром Усиком
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра уверен, что лига организует ему бой по боксу с бывши абсолютным чемпионом мира непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Я говорил и раньше, что очень хотел бы провести боксёрский поединок. И меня спросили с кем. Поскольку я являюсь чемпионом, то сказал, что хочу биться с Усиком, поскольку он также чемпион. А теперь и он дал согласие на этот бой.

Поединок с Усиком — то, чего я хочу. Он тоже не против этого. UFC и боксёрские промоутерские компании тесно сотрудничают. Поэтому верю, что этот бой может состояться», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

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