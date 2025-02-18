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«Про ударку не забываем». Анкалаев готовится вместе с Волковым к бою с Перейрой

«Про ударку не забываем». Анкалаев готовится вместе с Волковым к бою с Перейрой
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Первый номер рейтинга бойцов UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев готовится вместе с соотечественником, который выступает в тяжёлом весе UFC, Александром Волковым к бою с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Про ударку тоже не забываем», — подписал Волков фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Волкова в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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