Артур Бетербиев: если бы не был боксёром, то стал бы космонавтом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев рассказал, что хотел бы стать космонавтом, если бы не был боксёром.

— Если бы ты не был боксёром, то кем бы ты хотел быть?

— Космонавтом. Когда я учился в школе и нас просили написать, кем вы хотите стать в будущем, то я писал, что хочу стать космонавтом.

— Ты по-прежнему можешь им стать.

— Да, может быть, — сказал Бетербиев в интервью порталу DAZN.

Напомним, следующий поединок Артур проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником будет бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO соотечественник Дмитрий Бивол.