Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик защитит диссертацию по юриспруденции. Об этом стало известно из реестра Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования.

Согласно имеющейся информации, темой его диссертации является административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физического воспитания и спорта. Усик защитит свою работу в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.