Бивол: сейчас хочу решить вопрос с Артуром. После реванша всё равно будет, с кем драться

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA IBO россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о будущем после того, как проведёт реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

«Сейчас у меня есть слишком много опций для развития карьеры — трилогия с Бетербиевым, реванш с Канело, бой с Бенавидесом. Нет необходимости думать о возможных будущих поединках прямо сейчас. Это не помогает в подготовке к реваншу с Артуром. Всякое может случиться. Может быть, попробую свои силы в первом тяжёлом весе, почему бы и нет?

Реванш с Канело? Меня это не волнует, не думаю о нём. Мне всё равно, с кем драться после 22 февраля. Прямо сейчас у меня есть незаконченное дело с Артуром. После этого, если мне поступит предложение о следующем поединке, то не будет иметь значения, кто будет указан в качестве соперника», — приводит слова Бивола журнал The Ring.