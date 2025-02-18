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Бивол: сейчас хочу решить вопрос с Артуром. После реванша всё равно будет, с кем драться

Бивол: сейчас хочу решить вопрос с Артуром. После реванша всё равно будет, с кем драться
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA IBO россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о будущем после того, как проведёт реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Сейчас у меня есть слишком много опций для развития карьеры — трилогия с Бетербиевым, реванш с Канело, бой с Бенавидесом. Нет необходимости думать о возможных будущих поединках прямо сейчас. Это не помогает в подготовке к реваншу с Артуром. Всякое может случиться. Может быть, попробую свои силы в первом тяжёлом весе, почему бы и нет?

Реванш с Канело? Меня это не волнует, не думаю о нём. Мне всё равно, с кем драться после 22 февраля. Прямо сейчас у меня есть незаконченное дело с Артуром. После этого, если мне поступит предложение о следующем поединке, то не будет иметь значения, кто будет указан в качестве соперника», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

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