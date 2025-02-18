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Российский спарринг-партнёр Тайсона Фьюри одержал 5-ю подряд победу в США

Российский спарринг-партнёр Тайсона Фьюри одержал 5-ю подряд победу в США
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23-летний российский профессиональный боксёр Алексей Дронов победил представителя Мексики Дерека Карденса (10-13, 8 KO) техническим нокаутом во втором раунде. Бой прошёл в Майами. Теперь в рекорде россиянина пять побед и ни одного поражения.

Напомним, Алексей является чемпионом России по боксу (2022) в тяжёлом весе. В качестве профессионального атлета Дронов дебютировал 24 марта 2024 года, победив американца Феникса Эрвина.

Кроме того, российский атлет помогал бывшему чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе представителю Великобритании Тайсону Фьюри готовится к реваншу с украинцем Александром Усиком.

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