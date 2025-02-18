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Дэвид Бенавидес: Бивол должен одержать победу, если судьи дадут ему сделать это

Дэвид Бенавидес: Бивол должен одержать победу, если судьи дадут ему сделать это
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Обладатель временного титула WBC и регулярного пояса WBA в полутяжёлом весе мексиканец Дэвид Бенавидес поделился мнением о реванше между россиянами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Эти парни показали великолепное выступление [в октябре]. Я считаю, что это был прекрасный бой, который запомнится надолго.

Бивол демонстрировал более техничные и зрелищные удары, а Бетербиев наносил более мощные удары. Если [в реванше] никому не удастся отправить противника в нокдаун или нокаутировать, то, на мой взгляд, победит тот, кто нанесёт больше ударов.

Если это [в реванше] будет тот же бой [что и первый], Бивол должен одержать победу, если ему позволят это сделать», — приводит слова Бенавидеса портал The Ring.

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