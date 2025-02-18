Дэвид Бенавидес: Бивол должен одержать победу, если судьи дадут ему сделать это

Обладатель временного титула WBC и регулярного пояса WBA в полутяжёлом весе мексиканец Дэвид Бенавидес поделился мнением о реванше между россиянами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Эти парни показали великолепное выступление [в октябре]. Я считаю, что это был прекрасный бой, который запомнится надолго.

Бивол демонстрировал более техничные и зрелищные удары, а Бетербиев наносил более мощные удары. Если [в реванше] никому не удастся отправить противника в нокдаун или нокаутировать, то, на мой взгляд, победит тот, кто нанесёт больше ударов.

Если это [в реванше] будет тот же бой [что и первый], Бивол должен одержать победу, если ему позволят это сделать», — приводит слова Бенавидеса портал The Ring.